Alexa e Lonely Planet: la partnership che vi aiuterà a scegliere le vacanze (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alexa e Lonely Planet si uniscono dando vita ad una partnership che risulterà essere molto utile per andare in vacanza. Con il caldo letteralmente esploso in quasi tutta Italia e l’estate sempre più vicina, cresce la voglia negli italiani di allontanarsi dalle città per dirigersi verso le zone di villeggiatura. Alexa e Lonely Planet insieme, 18/5/2022 – Computermagazine.itMolti sono già decisi e sicuri di dove vogliono alloggiare, ma per i più incerti ecco che può venire in aiuto l’assistente intelligente a firma Amazon e la guida più famosa al mondo. La prima cosa da fare è ovviamente quella di avere un dispositivo Echo, e in fondo vi mettiamo i vari link per eventualmente acquistarlo. Dopo di che, se foste già provvisti, vi basterà rivolgervi allo stesso con le ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)si uniscono dando vita ad unache risulterà essere molto utile per andare in vacanza. Con il caldo letteralmente esploso in quasi tutta Italia e l’estate sempre più vicina, cresce la voglia negli italiani di allontanarsi dalle città per dirigersi verso le zone di villeggiatura.insieme, 18/5/2022 – Computermagazine.itMolti sono già decisi e sicuri di dove vogliono alloggiare, ma per i più incerti ecco che può venire in aiuto l’assistente intelligente a firma Amazon e la guida più famosa al mondo. La prima cosa da fare è ovviamente quella di avere un dispositivo Echo, e in fondo vi mettiamo i vari link per eventualmente acquistarlo. Dopo di che, se foste già provvisti, vi basterà rivolgervi allo stesso con le ...

