Zelensky, l'attività diplomatica continua in altre aree (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo le trattative che hanno portato all'inizio dell'evacuazione dei militari ucraini dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, Kiev continua "la massima attività diplomatica in altre aree, nell'interesse ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo le trattative che hanno portato all'inizio dell'evacuazione dei militari ucraini dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, Kiev"la massimain, nell'interesse ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Zelensky: 'L'attività diplomatica continua ma richiede delicatezza e tempo' #Azovstal - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Zelensky: 'L'attività diplomatica continua ma richiede delicatezza e tempo' #Azovstal - SeveaJC6977 : RT @luiswithyou: MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO. Igor Kirillov: PFIZER E MODERNA COINVOLTE IN ATTIVITÀ, NON AUTORIZZATE, BIOLOGICHE MILITARI… - PageSimpson20 : RT @luiswithyou: MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO. Igor Kirillov: PFIZER E MODERNA COINVOLTE IN ATTIVITÀ, NON AUTORIZZATE, BIOLOGICHE MILITARI… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Zelensky: 'L'attività diplomatica continua ma richiede delicatezza e tempo' #Azovstal -