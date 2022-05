WWE | Si ritiene che Cody sia un fattore in termini di ascolti | ecco il perché del “countdown” a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 17 maggio 2022)Rhodes ha fatto il suo clamoroso ritorno in WWE a WrestleMania 38. E’ tornato a Stamford con l’aura del main eventer e la WWE lo sta trattando a tutti gli effetti come una star. L’“American Nightmare” ha già sconfitto due volte Seth Rollins e a Hell In A Cell i due dovrebbero nuovamente affrontarsi in un Hell In A Cell Match nel main event. L’obiettivo diè quello di diventare campione del mondo e sembra proprio che il suo attuale push lo porterà nel giro titolato. La WWE lo considera unin grado di incidere suglidello show rosso alzando i ratings. “” Nella puntata di Monday Night Raw di ieri notte, abbiamo assistito all’introduzione del c.d. “”. Durante la puntata è sempre rimasto in ...