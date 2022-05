Ultime Notizie Roma del 17-05-2022 ore 09:10 (Di martedì 17 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Martedì 17 maggio Buongiorno da Francesco Vitale raggiunto l’accordo su una tregua mariupol sono stati evacuati i primi 264 militari ucraini dell’acciaieria stiamo salvando i nostri ragazzi l’Ucraina ha bisogno di eroi vivi ha commentato zielinski aggiunge che ora la massima attività diplomatica continua in altre aree del paese nella notte intanto missili contro una base militare non lontano dal confine con la Polonia esplosione udite Leopoli la Svezia e chiedere ufficialmente la prossima settimana entrare nella nato risponderemo all’espansione delle Infrastrutture militari avverte Putin accusa gli Stati Uniti di armi batteriologiche ai confini russi al palo le sanzioni europee sul petrolio Russo pesa sull’economia dei 26 e rischio legato a gas vetro ungherese sul testo Pacchetto McDonald’s se ne va dalla Polonia la crescita dell’eurozona ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022)dailynews radiogiornale Martedì 17 maggio Buongiorno da Francesco Vitale raggiunto l’accordo su una tregua mariupol sono stati evacuati i primi 264 militari ucraini dell’acciaieria stiamo salvando i nostri ragazzi l’Ucraina ha bisogno di eroi vivi ha commentato zielinski aggiunge che ora la massima attività diplomatica continua in altre aree del paese nella notte intanto missili contro una base militare non lontano dal confine con la Polonia esplosione udite Leopoli la Svezia e chiedere ufficialmente la prossima settimana entrare nella nato risponderemo all’espansione delle Infrastrutture militari avverte Putin accusa gli Stati Uniti di armi batteriologiche ai confini russi al palo le sanzioni europee sul petrolio Russo pesa sull’economia dei 26 e rischio legato a gas vetro ungherese sul testo Pacchetto McDonald’s se ne va dalla Polonia la crescita dell’eurozona ...

