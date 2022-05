Ultime Notizie – Covid, Dg Oms: “Casi in aumento in 4 regioni su 6 in ultimi 7 giorni” (Di martedì 17 maggio 2022) “Nell’ultima settimana i Casi di Covid-19 sono aumentati in 4 delle 6 regioni dell’Organizzazione mondiale della sanità”. Lo ha riferito il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il vertice dell’agenzia Onu per la salute torna ad ammonire che, “a causa della riduzione delle attività di test e sequenziamento in molti Paesi, è sempre più difficile sapere dove si trova il virus e come sta mutando”. Critica la condizione in Nord Corea. “La Repubblica Democratica Popolare di Corea ha annunciato, attraverso i suoi media statali, il suo primo focolaio di Covid-19, con oltre 1,4 milioni di Casi sospetti dalla fine di aprile. L’Oms è profondamente preoccupata per il rischio di un’ulteriore diffusione dell’infezione nel Paese, in particolare perché – sottolinea Tedros – la popolazione non è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) “Nell’ultima settimana idi-19 sono aumentati in 4 delle 6dell’Organizzazione mondiale della sanità”. Lo ha riferito il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il vertice dell’agenzia Onu per la salute torna ad ammonire che, “a causa della riduzione delle attività di test e sequenziamento in molti Paesi, è sempre più difficile sapere dove si trova il virus e come sta mutando”. Critica la condizione in Nord Corea. “La Repubblica Democratica Popolare di Corea ha annunciato, attraverso i suoi media statali, il suo primo focolaio di-19, con oltre 1,4 milioni disospetti dalla fine di aprile. L’Oms è profondamente preoccupata per il rischio di un’ulteriore diffusione dell’infezione nel Paese, in particolare perché – sottolinea Tedros – la popolazione non è ...

Advertising

agorarai : CI siamo collegati con @giammarcosicuro del @Tg2rai, in diretta da Kramatorsk, per le ultime notizie dall'Ucraina… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - TuttoASRoma : NAZIONALI GIALLOROSSI Zalewski, Karsdorp e Vina convocati - CalcioNews24 : #Napoli, indiscrezione di mercato - RedazioneDedalo : Palermo - Covid Sicilia: 3.281 positivi, 24 decessi, 3.506 i guariti -