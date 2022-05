Ucraina, Unicef: 'La guerra sta portando a una grave crisi di malnutrizione infantile' (Di martedì 17 maggio 2022) L'Unicef lancia l'allarme sulle conseguenze che sta provocando la guerra. Il recente aumento dei prezzi dei generi alimentari sta creando una grave crisi di malnutrizione infantile , aumentando il ... Leggi su globalist (Di martedì 17 maggio 2022) L'lancia l'allarme sulle conseguenze che sta provocando la. Il recente aumento dei prezzi dei generi alimentari sta creando unadi, aumentando il ...

Advertising

UNICEF_Italia : Quando sottoterra è l'unico posto in cui ti senti al sicuro: dal reporter RAI @giammarcosicuro una testimonianza su… - globalistIT : - PoliticaNewsNow : 600.000 bambini senza cure salvavita: allarme Unicef su guerra in Ucraina - UNICEF_ITAmedia : Nuovo rapporto UNICEF su malnutrizione: la guerra in Ucraina minaccia di far ulteriormente sprofondare il mondo in… - mario_coviello : RT @UNICEF_Italia: In queste settimane di guerra in #Ucraina lo staff di @UNICEF_UA e le organizzazioni partner hanno assistito con interve… -