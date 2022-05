Roma, paura nella notte: svaligia il McDrive armato di coltello e fugge via (Di martedì 17 maggio 2022) Roma. Era entrato nel McDrive in piena notte: in quel momento, pochi sparuti clienti notturni che consumavano in silenzio il loro pasto ipercalorico, mentre forse rimuginavano sulla giornata appena trascorsa. Ma l’uomo, che sin da subito ha destato l’attenzione di tutti, non era lì per mangiare. Era affamato sì, ma di denaro. La dinamica della rapina al McDrive Per questo si è subito diretto verso la cassa e ha tirato fuori dalla tasca la sua arma: un coltello che ha iniziato ad agitare davanti a tutti, soprattutto contro il malcapitato che si trovava in quel momento alla cassa. Senza troppi fronzoli lo ha minacciato e si è fatto dare l’incasso della serata: circa 900 euro. Poi si è dato alla fuga, sparendo nella notte. La rapina in questione è andata in scena questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022). Era entrato nelin piena: in quel momento, pochi sparuti clienti notturni che consumavano in silenzio il loro pasto ipercalorico, mentre forse rimuginavano sulla giornata appena trascorsa. Ma l’uomo, che sin da subito ha destato l’attenzione di tutti, non era lì per mangiare. Era affamato sì, ma di denaro. La dinamica della rapina alPer questo si è subito diretto verso la cassa e ha tirato fuori dalla tasca la sua arma: unche ha iniziato ad agitare davanti a tutti, soprattutto contro il malcapitato che si trovava in quel momento alla cassa. Senza troppi fronzoli lo ha minacciato e si è fatto dare l’incasso della serata: circa 900 euro. Poi si è dato alla fuga, sparendo. La rapina in questione è andata in scena questa ...

