Quanto guadagna chi vince lo scudetto (Di martedì 17 maggio 2022) Milan e Inter, il derby scudetto è servito. Toccherà attendere l'ultima giornata di campionato per vedere chi tra le due squadre di Milano la spunterà. Riusciranno i diavoli a strappare lo scudetto ai cugini o saranno i nerazzurri a bruciare i rivali al traguardo? Domenica il Milan, avanti di due punti, sarà impegnato sul non facile campo del Sassuolo, mentre l'Inter ospiterà la Sampdoria. I tifosi di entrambe le squadre fremono, così come i cassieri. Già, perché vincere lo scudetto è importante anche per far quadrare i conti. Gloria e soldi Diventare campione d'Italia (il Milan toccherebbe quota 49 titoli, l'Inter 20) regala alle casse del club ben 23 milioni e 400 mila euro provenienti dalla Lega di Serie A, ai quali vanno aggiunti altri 10 milioni per la qualificazione in Champions League. Totale, 33 milioni e 400 ...

