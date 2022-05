Pd: Letta, 'unità importante, unica condizione per vincere elezioni' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "In questi 14 mesi la più importante realizzazione è stata l'unità del nostro partito. Questo riferimento all'unità lo voglio portare avanti, è l'unica condizione per vincere le elezioni se saremo in grado di sviluppare fino i fondo l'unità del Pd, di viverla e crederci, e cercare di ampliare le frontiere del partito". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "In questi 14 mesi la piùrealizzazione è stata l'del nostro partito. Questo riferimento all'lo voglio portare avanti, è l'perlese saremo in grado di sviluppare fino i fondo l'del Pd, di viverla e crederci, e cercare di ampliare le frontiere del partito". Lo ha detto Enricoalla Direzione del Pd.

