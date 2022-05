Milano: Pd, solidarietà a Meghnagi, 'fare luce' (Di martedì 17 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Il Pd esprime solidarietà al presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi. "A nome di tutta la comunità del Partito Democratico milanese voglio esprimere la massima e piena solidarietà al presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi. È agghiacciante e atroce assistere, ancora oggi, a simili violente intimidazioni. Auspico che gli inquirenti possano fare presto luce sugli autori di tale vile episodio che non deve essere ignorato e sottovalutato", ha detto la segretaria metropolitana del Pd milanese Silvia Roggiani. Per il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, "si tratta di una minaccia gravissima, per cui esprimo la mia più ferma condanna e di cui mi auguro siano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022), 17 mag. (Adnkronos) - Il Pd esprimeal presidente della Comunità ebraica di, Walker. "A nome di tutta la comunità del Partito Democratico milanese voglio esprimere la massima e pienaal presidente della comunità ebraica diWalker. È agghiacciante e atroce assistere, ancora oggi, a simili violente intimidazioni. Auspico che gli inquirenti possanoprestosugli autori di tale vile episodio che non deve essere ignorato e sottovalutato", ha detto la segretaria metropolitana del Pd milanese Silvia Roggiani. Per il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, "si tratta di una minaccia gravissima, per cui esprimo la mia più ferma condanna e di cui mi auguro siano ...

Advertising

Ettore_Rosato : Solidarietà e vicinanza al presidente della Comunita' Ebraica di Milano Walker #Meghnagi per le minacce ricevute. E… - GHERARDIMAURO1 : RT @GrimoldiPaolo: Massima solidarietà al presidente Meghnagi, uomo di valore, amico e protagonista importante della Milano contemporanea.… - GrimoldiPaolo : Massima solidarietà al presidente Meghnagi, uomo di valore, amico e protagonista importante della Milano contempora… - webcomunicati : Solidarietà e spettacolo all’appuntamento “Per la pace in Ucraina”, in programma sabato 11 giugno alle 20 al Piccol… - GloBackita : RT @Ettore_Rosato: Solidarietà e vicinanza al presidente della Comunita' Ebraica di Milano Walker #Meghnagi per le minacce ricevute. Episod… -

VICENZA si prepara alla Run4Hope ... dell' Aeronautica Militare , dell' Athletica Vaticana e della Podistica Solidarietà impegnati ... Piazza San Carlo a Torino, Piazza Unità d'Italia a Trieste, l' Arena Civica a Milano, Porto Antico a ... Verona, il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi di nuovo nel mirino di CasaPound Sono di ottobre, ad esempio, le immagini dell'inchiesta di Fanpage sulla lobby nera a Milano in cui ... Il cdr, la direzione e l'intera redazione di Repubblica esprimono solidarietà e vicinanza a Paolo, ... GLI STATI GENERALI ... dell' Aeronautica Militare , dell' Athletica Vaticana e della Podisticaimpegnati ... Piazza San Carlo a Torino, Piazza Unità d'Italia a Trieste, l' Arena Civica a, Porto Antico a ...Sono di ottobre, ad esempio, le immagini dell'inchiesta di Fanpage sulla lobby nera ain cui ... Il cdr, la direzione e l'intera redazione di Repubblica esprimonoe vicinanza a Paolo, ... BUON COMPLEANNO AVIS MILANO: 95 ANNI DI SOLIDARIETà