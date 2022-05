Meteo martedì: l’estate gioca d’anticipo, tra caldo africano e temporali locali (Di martedì 17 maggio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Sarà sempre l’anticiclone a dettar legge nel corso della settimana alle latitudini centrali e meridionali del Continente, supportato da calde correnti che affluiscono dal Nord Africa. Fino a metà settimana il tempo sull’Italia si manterrà in prevalenza soleggiato con clima caldo, tipicamente estivo nonostante il calendario, con picchi anche superiori a 30°C. Tuttavia sarà sempre in agguato una certa instabilità pomeridiana in prossimità delle zone di montagna, caratterizzata dalla formazione di alcuni rovesci o focolai temporaleschi che cercheranno localmente di sconfinare all’alta Val Padana, prima di esaurirsi nel corso della serata. In particolare mercoledì, quando la coda di un fronte diretto verso i Balcani attiverà una certa instabilità diurna anche sulle zone interne del Centro-Sud Italia, con il temporaneo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Sarà sempre l’anticiclone a dettar legge nel corso della settimana alle latitudini centrali e meridionali del Continente, supportato da calde correnti che affluiscono dal Nord Africa. Fino a metà settimana il tempo sull’Italia si manterrà in prevalenza soleggiato con clima, tipicamente estivo nonostante il calendario, con picchi anche superiori a 30°C. Tuttavia sarà sempre in agguato una certa instabilità pomeridiana in prossimità delle zone di montagna, caratterizzata dalla formazione di alcuni rovesci o focolai temporaleschi che cercheranno localmente di sconfinare all’alta Val Padana, prima di esaurirsi nel corso della serata. In particolare mercoledì, quando la coda di un fronte diretto verso i Balcani attiverà una certa instabilità diurna anche sulle zone interne del Centro-Sud Italia, con il temporaneo ...

Advertising

DPCgov : ll bollettino di criticità e allerta meteo-idro per martedì #17maggio è VERDE per: ?? rischio idraulico ?? rischio id… - Agenzia_Ansa : Nel weekend arriva l’Anticiclone africano Hannibal e la prima forte ondata di caldo del 2022, il picco è atteso per… - RSD_studiodelta : ? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, martedì 17 maggio 2022 ?? - GazzettinoL : I biancoverdi festeggiano per la decima partita consecutiva - GazzettinoL : Mercatino del venerdì straordinario per Santa Giulia -

Meteo Liguria, tempo stabile e soleggiato Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Martedì 17 maggio 2022 Condizioni di cielo in prevalenza sereno, salvo il transito di isolate velature. Cumuli ... Martedì sole in tutte le regioni, sui monti al Sud isolati temporali di Redazione Cronache Prosegue il blocco anticiclonico che nel fine settimana porterà a toccare i 35 gradi in molte località Martedì 17 maggio prosegue un blocco anticiclonico in grado di provocare prolungate ondate di calore . In tutte le regioni sole e caldo estivo, ma con isolati piovaschi sui rilievi abruzzesi, molisani ... iLMeteo.it Queste, nel dettaglio, le previsionidi Limet Liguria per le prossime ore:17 maggio 2022 Condizioni di cielo in prevalenza sereno, salvo il transito di isolate velature. Cumuli ...di Redazione Cronache Prosegue il blocco anticiclonico che nel fine settimana porterà a toccare i 35 gradi in molte località17 maggio prosegue un blocco anticiclonico in grado di provocare prolungate ondate di calore . In tutte le regioni sole e caldo estivo, ma con isolati piovaschi sui rilievi abruzzesi, molisani ... Meteo Venezia: oggi temporali e schiarite, Martedì 17 e Mercoledì 18 sereno