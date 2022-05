(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Unche analizza ladeineurologici è in grado di fornire le informazioni sul lorodicon il monitoraggio a distanza, e può sostituire la valutazione ambulatoriale. E’ quanto promette uno studio condotto da un team di ricerca interdisciplinare, coordinato da Antonio Suppa del Dipartimento di neuroscienze umane della Sapienza di Roma, che ha proposto un innovativo sistema di telemedicina basato sull’analisi dellaattraverso algoritmi di machine learning. I risultati del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista ‘Frontiers in Aging Neuroscience’ e la ricerca è stata realizzata con la collaborazione dei Dipartimenti di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni della Sapienza, dell’Irccs Neuromed di ...

Advertising

SNazismo : @mantello_e @MarcoPolPot C'è questo dei Popol Pooh che pure è bello. Uno dei miei preferiti. No, scherzo, 'Tempo Mi… - lifestyleblogit : La scrittura dei pazienti svela lo stato di salute grazie a un algoritmo - - schillxci : @____Camii___ sembra la scrittura dei quaderni che mi facevano fare alle elementari per migliorare la calligrafia,p… - StraNotizie : La scrittura dei pazienti svela lo stato di salute grazie a un algoritmo - italiaserait : La scrittura dei pazienti svela lo stato di salute grazie a un algoritmo -

Adnkronos

Un algoritmo che analizza lapazienti neurologici è in grado di fornire le informazioni sul loro stato di salute con il monitoraggio a distanza, e può sostituire la valutazione ambulatoriale. E' quanto promette uno ...... fondamentale nelladi Battiato e omaggiata da diversi artisti. Paola Turci interpreta ... idealmente, rispondono le performancesuoi amici e colleghi. Chi era Franco Battiato Un piccolo ... La scrittura dei pazienti svela lo stato di salute grazie a un algoritmo Il Toro avrebbe voluto versare 11 milioni di euro nelle casse dei tedeschi per rendere ufficiale l'operazione ... Perché nel 2015 la Fiorentina avrebbe voluto riscattare Salah dal Chelsea, ma in una ...Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo che analizza la scrittura dei pazienti neurologici è in grado di fornire le informazioni sul loro stato di salute con il monitoraggio a distanza, e può ...