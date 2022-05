Jake Daniels è il primo calciatore inglese a fare coming out da 32 anni: “Sono gay, ho odiato mentire e nascondermi per tutta la vita” (Di martedì 17 maggio 2022) Jake Daniels ha 17 anni, è un attaccante del Blackpool e una settimana dopo il suo debutto in Championship, la serie B inglese, ha fatto coming out. Fino a poche ore fa era un promettente calciatore conosciuto a livello nazionale (complici le 30 reti segnate con la Under 18), oggi invece la sua popolarità è globale grazie all’intervista televisiva in cui ha rivelato di essere gay. E no, non è un passaggio formale ma altamente simbolico, ancora di più oggi che si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia. Che l’omosessualità nel calcio sia un tabù è davvero incredibile nel 2022 eppure ancora oggi si discute di quanti pochi passi in avanti abbia fatto il mondo (immobile) del calcio rispetto all’omofobia e quali strategie abbia adottato per diventare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022)ha 17, è un attaccante del Blackpool e una settimana dopo il suo debutto in Championship, la serie B, ha fattoout. Fino a poche ore fa era un promettenteconosciuto a livello nazionale (complici le 30 reti segnate con la Under 18), oggi invece la sua popolarità è globale grazie all’intervista televisiva in cui ha rivelato di essere gay. E no, non è un passaggio formale ma altamente simbolico, ancora di più oggi che si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia. Che l’omosessualità nel calcio sia un tabù è davvero incredibile nel 2022 eppure ancora oggi si discute di quanti pochi passi in avanti abbia fatto il mondo (immobile) del calcio rispetto all’omofobia e quali strategie abbia adottato per diventare ...

Agenzia_Ansa : A 17 anni spezza un tabù, primo coming out tra i calciatori professionisti in Gb. Jake Daniels, del Blackpool: 'Bas… - Eurosport_IT : Jake Daniels è il primo calciatore in attività nel Regno Unito a dichiararsi omosessuale ??????? - ilpost : Per la prima volta dopo più di trent’anni un calciatore britannico ha fatto coming out - StigmabaseF : “Sono gay”: Jake Daniels spezza il tabù nel calcio professionistico e fa coming out - Unione Sarda: Daniels è stato… - FQMagazineit : Jake Daniels è il primo calciatore inglese a fare coming out da 32 anni: “Sono gay, ho odiato mentire e nascondermi… -