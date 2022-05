Isola 16, Patrizia Bonetti mostra i segni delle ustioni per la prova del fuoco (Di martedì 17 maggio 2022) Patrizia Bonetti ha vissuto una breve esperienza all’Isola dei Famosi per via delle ustioni riportate durante la prova del fuoco tra lei e Roberta Morise La sua permanenza all’Isola dei Famosi è stata breve per via delle ustioni riportate durante la prova del fuoco contro Roberta Morise. Immediatamente era stata trasferita in ospedale in Honduras e Ilary Blasi aveva rassicurato tutti: “Come vedete manca qualcuno. Adesso faccio una comunicazione importante. La volta scorsa Patrizia ha superato i suoi limiti. Adesso però mi dicono che sta meglio, ma che per precauzione starà qualche altro giorno in osservazione. Lei non vede l’ora di tornare lì da voi“. Invece ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022)ha vissuto una breve esperienza all’dei Famosi per viariportate durante ladeltra lei e Roberta Morise La sua permanenza all’dei Famosi è stata breve per viariportate durante ladelcontro Roberta Morise. Immediatamente era stata trasferita in ospedale in Honduras e Ilary Blasi aveva rassicurato tutti: “Come vedete manca qualcuno. Adesso faccio una comunicazione importante. La volta scorsaha superato i suoi limiti. Adesso però mi dicono che sta meglio, ma che per precauzione starà qualche altro giorno in osservazione. Lei non vede l’ora di tornare lì da voi“. Invece ...

