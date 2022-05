Incendio a Monterotondo, oggi i primi rilevamenti dell’Arpa, il Sindaco: «Lavare bene frutta e verdura» (Di martedì 17 maggio 2022) Aggiornamenti sul maxi Incendio che ieri pomeriggio ha interessato la zona di Monterotondo gettando in apprensione l’intera cittadinanza. A bruciare è stata una grossa impresa edile che produce vernici situata in Via Antonio Pacinotti, all’altezza del civico n. 61, all’angolo con via Leonardo da Vinci. Si tratta di un grosso capannone industriale di circa 2.000 mq di superficie al cui interno si è propagato, all’incirca dalle 13.00, il rogo. All’indomani dunque dell’accaduto facciamo il punto della situazione. Le novità di oggi sull’Incendio a Monterotondo Intanto partiamo dalla notizia principale, ovvero che le fiamme sono state spente del tutto e il pericolo sotto questo punto di vista è cessato. Stamattina il Sindaco Riccardo Varone ha revocato l’ordinanza emessa nel pomeriggio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) Aggiornamenti sul maxiche ieri pomeriggio ha interessato la zona digettando in apprensione l’intera cittadinanza. A bruciare è stata una grossa impresa edile che produce vernici situata in Via Antonio Pacinotti, all’altezza del civico n. 61, all’angolo con via Leonardo da Vinci. Si tratta di un grosso capannone industriale di circa 2.000 mq di superficie al cui interno si è propagato, all’incirca dalle 13.00, il rogo. All’indomani dunque dell’accaduto facciamo il punto della situazione. Le novità disull’Intanto partiamo dalla notizia principale, ovvero che le fiamme sono state spente del tutto e il pericolo sotto questo punto di vista è cessato. Stamattina ilRiccardo Varone ha revocato l’ordinanza emessa nel pomeriggio di ...

