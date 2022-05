Advertising

leggoit : Il provveditore fa alzare i voti in pagella del figlio, tre indagati - leo16713391 : Aveva preteso per il figlio..un voto alto.....un TRENTINO E LODE ???????????? - satrizio1 : Bisogna Prendere subito dei PROVVEDIMENTI... ?????????? - carlo_scano : Ma quanto siamo fighi noi Italiani. Che senso dello Stato! Bolzano, provveditore agli studi fa alzare i voti al fi… - Sanson538 : Bolzano, provveditore agli studi fa alzare i voti al figlio: «Sono adirato, cambiate». La Procura lo indaga -

Il'induce' la scuola adi voti in pagella del figlio , che frequenta la seconda media. Voti che passano dal 6 e dal 7 all'8, nonostante la contrarietà di alcuni docenti. E alla fine, ...Il sovraintendente scolastico Vincenzo Gullotta è stato indagato per aver indotto gli insegnanti della scuola media "Ugo Foscolo", di Bolzano , adi voti del figlio perché non li riteneva consoni all'andamento di quest'ultimo. Assieme a lui sono accusati anche dirigente dell'istituto, Franco Lever, e del professore Francesco Migliaccio. L'...L'episodio risale al giugno 2020 ed è avvenuto in provincia di Bolzano, ora la Procura dovrà decidere se archiviare o rinviare a giudizio i tre indagati (il provveditore, il preside e un insegnante) ...Il sovraintendente scolastico Vincenzo Gullotta è stato indagato per aver indotto gli insegnanti della scuola media "Ugo Foscolo", di Bolzano, ad alzare i voti del figlio perché non li riteneva ...