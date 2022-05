Il grano ucraino deve lasciare Odessa. L’appello del Wfp (Di martedì 17 maggio 2022) Il Mar Nero occidentale è stretto dal blocco marittimo russo impostato su tutto il bacino dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina; le strade che legano la costa orientale al resto d’Europa – come la M-15 che taglia il Budjak verso la Romania – sono martellate da bombardamenti concentrati sopratutto sul ponte di Zakota, colpito più volte e miracolosamente ancora non del tutto distrutto. Quell’area dell’Ucraina sta ricevendo particolare attenzione perché Mosca sta compiendo attacchi sempre più frequenti contro obiettivi civili (anche ieri, lunedì 16 maggio, quattro persone uccise e missili contro infrastrutture turistiche nei pressi di Odessa). E anche perché Kiev vi sta spostando i riflettori su due piani: quello geostrategico, perché un’eventuale conquista russa significherebbe il controllo di un territorio contiguo alla Romania e alla Moldavia che permetterebbe ... Leggi su formiche (Di martedì 17 maggio 2022) Il Mar Nero occidentale è stretto dal blocco marittimo russo impostato su tutto il bacino dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina; le strade che legano la costa orientale al resto d’Europa – come la M-15 che taglia il Budjak verso la Romania – sono martellate da bombardamenti concentrati sopratutto sul ponte di Zakota, colpito più volte e miracolosamente ancora non del tutto distrutto. Quell’area dell’Ucraina sta ricevendo particolare attenzione perché Mosca sta compiendo attacchi sempre più frequenti contro obiettivi civili (anche ieri, lunedì 16 maggio, quattro persone uccise e missili contro infrastrutture turistiche nei pressi di). E anche perché Kiev vi sta spostando i riflettori su due piani: quello geostrategico, perché un’eventuale conquista russa significherebbe il controllo di un territorio contiguo alla Romania e alla Moldavia che permetterebbe ...

