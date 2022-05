(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Isollevano temi che per loro natura interrogano la libertà di coscienza, non credo abbia senso dare una rigida indicazione di. Come garantista sottolineo che sulla carcerazione preventiva e sulla legge Severino è necessario intervenire, il mantenimento dello status quo è deleterio. Il 12 giugno è un'occasione per ribadire la centralità della, ma ricordiamoci che in ogni caso, il Parlamento dovrà sciogliere questi nodi". Lo ha detto il senatore del Pd Andreaal termine dei lavori della Direzione Pd.

TV7Benevento : Giustizia: Marcucci (Pd), 'no a rigide indicazioni di partito sul referendum' - -

