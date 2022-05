Giorgio Chiellini, addio commovente alla Juventus: “Futuro? Vedremo” (Di martedì 17 maggio 2022) Un addio alla maglia bianconera davvero coinvolgente. Nella partita di ieri, terminata sul 2-2 contro la Lazio, Giorgio Chiellini ha salutato per sempre (almeno da calciatore) la Juventus dopo tantissimi anni di militanza. Il capitano dei piemontesi, a fine gara, si è espresso sul percorso fatto con la Vecchia Signora e con la Nazionale di calcio italiana parlando, anche, delle sue possibilità in vista del prossimo Futuro. Giorgio Chiellini: “Orgoglioso della storia con la Juventus” “Questa storia con la Juve mi rende orgoglioso. Lascio con tanta gioia e felicità. Oggi me la sono goduta. La mia partita l’avevo fatta mercoledì scorso. La prossima vera sarà il primo giugno. Fino a lì sarà festa. Ho sempre detto che mi sarebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Unmaglia bianconera davvero coinvolgente. Nella partita di ieri, terminata sul 2-2 contro la Lazio,ha salutato per sempre (almeno da calciatore) ladopo tantissimi anni di militanza. Il capitano dei piemontesi, a fine gara, si è espresso sul percorso fatto con la Vecchia Signora e con la Nazionale di calcio italiana parlando, anche, delle sue possibilità in vista del prossimo: “Orgoglioso della storia con la” “Questa storia con la Juve mi rende orgoglioso. Lascio con tanta gioia e felicità. Oggi me la sono goduta. La mia partita l’avevo fatta mercoledì scorso. La prossima vera sarà il primo giugno. Fino a lì sarà festa. Ho sempre detto che mi sarebbe ...

Advertising

CBSSportsGolazo : Juventus say goodbye to Giorgio Chiellini ???? - Asabob20 : È stato un privilegio Giorgio giocare con te, uno dei migliori giocatori e una grande persona. Mi hai aiutato a div… - juventusfc : 17' | Giorgio @chiellini lascia il campo, sostituito da @mdeligt_04. Ovazione dell'Allianz Stadium. Applausi da tu… - AndreaZeoli : RT @CBSSportsGolazo: Juventus say goodbye to Giorgio Chiellini ???? - Juventusnj : Giorgio Chiellini in one word ? #Allegri #Chiellini #Dybala #Italy #JuveLive -