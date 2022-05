‘Aiuto, c’è un serpente nello spogliatoio’: paura in un liceo di Roma (VIDEO) (Di martedì 17 maggio 2022) serpente in uno spogliatoio. Sembra uno scherzo dal gusto discutibile invece è proprio vero. L’animale è stato avvistato oggi da alcuni studenti durante l’ora di ginnastica. Comprensibilmente incuriositi i giovani hanno filmato l’accaduto che è subito finito in rete. Cosa dire, dalle tartarughe azzannatrici passando per i cinghiali fino ad arrivare ai serpenti, nella Capitale c’è davvero la presenza di una copiosa e variegata fauna. Leggi anche: Roma, terrore per una tartaruga pericolosissima in condominio: il suo morso può riportare ferite gravissime serpente nello spogliatoio di un liceo Solo ieri raccontavamo di un altro episodio simile. Un rettile appartenente alla specie del Biacco è stato infatti trovato all’interno del giardino dell’Istituto comprensivo Pallavici, al Torrino. Oggi invece ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022)in uno spogliatoio. Sembra uno scherzo dal gusto discutibile invece è proprio vero. L’animale è stato avvistato oggi da alcuni studenti durante l’ora di ginnastica. Comprensibilmente incuriositi i giovani hanno filmato l’accaduto che è subito finito in rete. Cosa dire, dalle tartarughe azzannatrici passando per i cinghiali fino ad arrivare ai serpenti, nella Capitale c’è davvero la presenza di una copiosa e variegata fauna. Leggi anche:, terrore per una tartaruga pericolosissima in condominio: il suo morso può riportare ferite gravissimespogliatoio di unSolo ieri raccontavamo di un altro episodio simile. Un rettile appartenente alla specie del Biacco è stato infatti trovato all’interno del giardino dell’Istituto comprensivo Pallavici, al Torrino. Oggi invece ...

