A scuola per rieducare i maschi: l'incubo del MeToo ora è realtà (Di martedì 17 maggio 2022) Che vi devo dire? Sono vintage, classe 1964, uomo di un altro secolo allevato in una spietata società patriarcale; i miei amplessi li ho sempre pretesi da camionista, in canottiera e calzini, brutalmente contro un muro o sul tavolo della cucina. Sono cresciuto nel mito dell'"omo che ha da puzzà", del bruto sempre in tiro, la mia è una cultura presociale, nduja e peperoncino, ormai non mi salvo più. O forse no, forse una via di salvezza c'è, lo apprendo da un provvidenziale pezzo sul Messaggero: "Uomini a scuola di virilità gentile nell'era del MeToo". Meno male. Dal titolo non si capisce un cazzo, ma mi ci tuffo con tutti i sentimenti, anche se il bestione che è in me fatica ad orientarsi. Fatica, per esempio, a capire perché c'è un tale Thierry, arredatore d'interni parigino, a un certo punto ha cominciato a vergognarsi di essere ...

