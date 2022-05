Vittoria e Scoglitti cardiologicamente protette

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 16 maggio 2022)– Cercando di portare avanti un discorso specifico, nell’ottica di un’adeguata valorizzazione dei Dae (Defibrillatore automatici esterni) già esistenti in alcuni siti strategici della città di, tanto all’interno del salotto cittadino di via Cavour quanto in altri siti e con particolare attenzione a quelli in dotazione negli istituti scolastici, il dottore Gaetano Giarratana in qualità di medico anestesista e rianimatore e il presidente sezionale di ConfcommercioGregorio Lenzo hanno deciso di promuovere, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, il progetto di. “Tutto ciò – sottolinea il presidente Lenzo – al fine di diffondere nella popolazione la ...