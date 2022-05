Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 16 05 22

Leggi su isaechia

(Di lunedì 16 maggio 2022) Certo che se non fosse stato per Isabella Ricci e Fabio Mantovani (e per Marcello Messina e il suo ormai iconico “A lavorare!“, certo) questa stagione disarebbe COMPLETAMENTE DA CESTINARE. In blocco nell’indifferenziata e senza manco un rimorso, proprio. Ma quante ore preziose abbiamo buttato appresso ai fake drama di Ida Platano e quei ventordicidi cui era così innamorata (come no!) da voler lasciare il programmahahaha? Quanto tempo abbiamo sprecato a sentire gli sproloqui minacciosi di Armando Incarnato contro chiunque provasse a sporcarlo (cit.)? Quante energie ci hanno prosciugato le sceneggiate dettate dall’incredibile mania di protagonismo di Pinuccia Della Giovanna? Quanta vita abbiamo perso di fronte alle lacrime a secco di Gemma Galgani (che ormai non viene più interpellata manco quando in studio torna ...