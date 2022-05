Sindrome dell’impostore: quando fatichi a prenderti i giusti meriti (Di lunedì 16 maggio 2022) quando non si riconoscono i traguardi raggiunti (seppur con tanta fatica!), per cui quello che si fa non “è abbastanza”, ecco che ci si potrebbe trovare di fronte alla Sindrome dell’impostore. Come una sorta di “paradosso”, il soggetto che ne soffre non riconosce come proprie le sue abilità e ha paura di essere smascherato da un momento all’altro proprio per questo. Si tratta di una Sindrome che può riguardare uomini e donne di ogni età, in particolare persone che ricoprono ruoli dirigenziali o anche di successo in settori come la finanza, la legge, la sanità, l’istruzione. Il primo passo per affrontarla è sicuramente riconoscerla e, quando necessario, chiedere un supporto da parte di un professionista del settore. Quali sono i segnali della Sindrome dell’impostore e ... Leggi su dilei (Di lunedì 16 maggio 2022)non si riconoscono i traguardi raggiunti (seppur con tanta fatica!), per cui quello che si fa non “è abbastanza”, ecco che ci si potrebbe trovare di fronte alla. Come una sorta di “paradosso”, il soggetto che ne soffre non riconosce come proprie le sue abilità e ha paura di essere smascherato da un momento all’altro proprio per questo. Si tratta di unache può riguardare uomini e donne di ogni età, in particolare persone che ricoprono ruoli dirigenziali o anche di successo in settori come la finanza, la legge, la sanità, l’istruzione. Il primo passo per affrontarla è sicuramente riconoscerla e,necessario, chiedere un supporto da parte di un professionista del settore. Quali sono i segnali dellae ...

