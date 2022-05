«Siamo con voi»: ombre sul giudice che dovrà decidere su Lucano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – La condanna di Mimmo Lucano è stata sicuramente una doccia gelata per gran parte della sinistra italiana. Una condanna in primo grado di 13 anni e due mesi di detenzione e 700mila euro di risarcimenti che aveva frantumato quell’immagine positiva e virtuosa che era stata intessuta intorno al “modello Riace”. Gli “aiutini” di Magistratura democratica Secondo la ricostruzione dei pm di Locri, Lucano avrebbe potuto contare, fra gli altri, sull’appoggio di Emilio Sirianni, presidente della Sezione lavoro della Corte d’Appello di Catanzaro e anima di Magistratura democratica in Calabria. Quest’ultimo avrebbe «redatto controdeduzioni in favore di Lucano», riuscendo però a non sfociare in modalità «atte a inquinare lo scenario probatorio». Accuse che sono state riprese – non certo per galanteria – perfino da Matteo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – La condanna di Mimmoè stata sicuramente una doccia gelata per gran parte della sinistra italiana. Una condanna in primo grado di 13 anni e due mesi di detenzione e 700mila euro di risarcimenti che aveva frantumato quell’immagine positiva e virtuosa che era stata intessuta intorno al “modello Riace”. Gli “aiutini” di Magistratura democratica Secondo la ricostruzione dei pm di Locri,avrebbe potuto contare, fra gli altri, sull’appoggio di Emilio Sirianni, presidente della Sezione lavoro della Corte d’Appello di Catanzaro e anima di Magistratura democratica in Calabria. Quest’ultimo avrebbe «redatto controdeduzioni in favore di», riuscendo però a non sfociare in modalità «atte a inquinare lo scenario probatorio». Accuse che sono state riprese – non certo per galanteria – perfino da Matteo ...

Advertising

AmiciUfficiale : Stasera che sera con LA FINALE di #Amici21! Noi siamo carichissimi e voi? Vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale… - FratellidItalia : ??“Siamo Rom e a Torino occupiamo 100 case”. Ma con quale pudore e quale faccia si può affermare questo? Lo Stato de… - chetempochefa : 'Siamo entrati dentro un bunker, registrando immagini che ancora mi scuotono, con più di 100 persone, tra cui bambi… - angianna78 : @antonio_race @NinoVolpe Se arriva uno sceicco siamo tutti contenti. Non mi pare ci sia la fila, per il momento. Fi… - laparoliera_ : RT @cmqgloria: la manager che posta la storia di malinconico con la coppa mentre tutti cantano non siamo soli E PUNTO -