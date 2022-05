Scudetto, dove verranno premiate Inter o Milan? C’è la decisione della Lega! (Di lunedì 16 maggio 2022) Per la prima volta a distanza di dodici anni il titolo di campione d’Italia verrà assegnato all’ultima giornata di campionato. Come allora, la corsa Scudetto comprende l’Inter, questa volta nel ruolo di inseguitrice, non della Roma di Ranieri, ma dei propri concittadini. Tuttavia, come in quell’occasione la Serie A si è mobilitata per rendere possibili due premiazioni in campi a più di 200 chilometri di distanza. Saranno infatti presenti due coppe e due palchi attrezzati per l’occasione. Persino le figure di spicco della Lega si divideranno tra San Siro e Mapei Stadium in modo da avere personaggi al vertice dell’organizzazione presenti sia in caso di vittoria dell’Inter sia in caso a festeggiare dovessero essere i rossoneri. Milan Inter ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) Per la prima volta a distanza di dodici anni il titolo di campione d’Italia verrà assegnato all’ultima giornata di campionato. Come allora, la corsacomprende l’, questa volta nel ruolo di inseguitrice, nonRoma di Ranieri, ma dei propri concittadini. Tuttavia, come in quell’occasione la Serie A si è mobilitata per rendere possibili due premiazioni in campi a più di 200 chilometri di distanza. Saranno infatti presenti due coppe e due palchi attrezzati per l’occasione. Persino le figure di spiccoLega si divideranno tra San Siro e Mapei Stadium in modo da avere personaggi al vertice dell’organizzazione presenti sia in caso di vittoria dell’sia in caso a festeggiaressero essere i rossoneri....

