Pogba | La Marca | “Per la Juve sarebbe un grande colpo Un giocatore così manca dai tempi di Khedira e Matuidi”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 16 maggio 2022), LA– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La, avvocato esperto di diritto sportivo. “un. E’ l’uomo che garantisce qualità e gol a centrocampo. Allantusterribilmente daidi, per non andare oltre.potrebbe essere il leader di questo nuovo ciclo Allegri. E’ vero, negli ultimi anni il francese ha faticato al Manchester United e proprio il ritornare in un ambiente dove è cresciuto ed è diventato uno dei migliori giocatori a livello mondiale, potrebbe essere il fattore decisivo per battere la concorrenza di club che hanno ...