P38-La gang | sulla band che inneggia alle Br denunce e indagini Ma il Pd fatica a condannare

(Di lunedì 16 maggio 2022) La procura di Torino ha un fascicolo aperto da qualche tempo sul gruppo musicale chiamato P38 La. I componenti si esibiscono in passamontagna ed esaltano le gesta delle Brigate Rosse. Non si conoscono le ipotesi di reato e le circostanze che hanno portato i magistrati del capoluogo piemontese a prendere questa iniziativa. La circostanza è emersa perché a Torino è stato trasmesso un rapporto fatto dalla Digos di Reggio Emilia dopo un concerto, il primo maggio, in un circolo Arci. Il presidente del circolo Arci ‘Il Tunnel’ di Reggio Emilia che ha ospitato il concerto della‘P38 – La’ è stato indagato per istigazione a delinquere. Davanti agli inquirenti si è per avvalso della facoltà di non rispondere. I quattro componenti del gruppo sono stati inoltre denunciati per apologia di reato dalla Digos di Pescara in ...