Nel Casertano | minorenni con manganello e coltello | denunciati

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro minori sono statidai carabinieri nel weekend ad Aversa (Caserta), durante i controlli per la movida. In particolare un 17enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un sfollagente telescopico. Altri due, un 17enne ed un 16enne, che viaggiavano a bordo di una minicar, sono stati invece bloccati edai carabinieri della Compagnia di Aversa perché avevano una pistola scenica priva di tappo rosso ed una scatto. Nel corso dei controlli sono statianche un 69enne responsabile del furto di un portafoglio e un 17enne ed un 20enne sorpresi alla guida di motocicli rubati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

