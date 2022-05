Morata addio: il bomber di razza è un vecchio pupillo di Allegri (Di lunedì 16 maggio 2022) Alvaro Morata è sempre più lontano dalla Juve che verrà e dunque è il caso di trovare delle alternative che possano essere di valore. La Juventus è stata sicuramente la grande delusione di questa stagione, non riuscendo così a rimediare al pessimo campionato passato nella scorsa annata, con Alvaro Morata che non ha avuto alcuna possibilità di dimostrare il proprio talento dopo il suo passato estremamente positivo tra la stagione 2014 e quella 2016, con lo spagnolo ormai prossimo al ritorno all’Atletico Madrid, dunque ci sarà la grande possibilità di tornare su un vecchio pallino della dirigenza juventina. Alvaro Morata Juventus (Ansa Foto)Lottare per la vittoria del campionato non deve essere un’opzione possibile per la Juventus, ma a tutti gli effetti deve essere una realtà assolutamente insindacabile, tanto è vero ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 16 maggio 2022) Alvaroè sempre più lontano dalla Juve che verrà e dunque è il caso di trovare delle alternative che possano essere di valore. La Juventus è stata sicuramente la grande delusione di questa stagione, non riuscendo così a rimediare al pessimo campionato passato nella scorsa annata, con Alvaroche non ha avuto alcuna possibilità di dimostrare il proprio talento dopo il suo passato estremamente positivo tra la stagione 2014 e quella 2016, con lo spagnolo ormai prossimo al ritorno all’Atletico Madrid, dunque ci sarà la grande possibilità di tornare su unpallino della dirigenza juventina. AlvaroJuventus (Ansa Foto)Lottare per la vittoria del campionato non deve essere un’opzione possibile per la Juventus, ma a tutti gli effetti deve essere una realtà assolutamente insindacabile, tanto è vero ...

Advertising

cihorinunciato : RT @Er_Libanese7: Vi spiego come andrà domani. Sveglia con bestemmia perché è lunedi. Lacrime e disperazione. Pausa pranzo, Pogba non ar… - CavourCorzani : RT @ShinjiVichingo: Io domani quando Bernardeschi, Dybala e Morata danno l’addio alla Juventus - ShinjiVichingo : Io domani quando Bernardeschi, Dybala e Morata danno l’addio alla Juventus - giofisi96 : RT @Er_Libanese7: Vi spiego come andrà domani. Sveglia con bestemmia perché è lunedi. Lacrime e disperazione. Pausa pranzo, Pogba non ar… - Casomai_LP : RT @Er_Libanese7: Vi spiego come andrà domani. Sveglia con bestemmia perché è lunedi. Lacrime e disperazione. Pausa pranzo, Pogba non ar… -