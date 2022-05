Il malgoverno dei giudici (Di lunedì 16 maggio 2022) Non basterebbe il pozzo di San Patrizio, quello di Orvieto, per raccogliere tutte le lacrime versate in questi trent’anni in memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, i du... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 16 maggio 2022) Non basterebbe il pozzo di San Patrizio, quello di Orvieto, per raccogliere tutte le lacrime versate in questi trent’anni in memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, i du... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vita77178000 : @La7tv La colpa è sempre del malgoverno e dei tanti negazionisti se oggi ci ritroviamo al tempo della pietra e dove… - sokrate123 : @GiorgiaMeloni No. Menzione dei servizi sociali da contattare. Popolata da gente ignorante. Burocrate.indifferente… - sokrate123 : @GiorgiaMeloni Vergogna giudici e cartabia e tutto malgoverno criminale.italiota 2022 Non si sa niente dei ragazzi… - sokrate123 : @ElisaTognocchi_ Vergogna alla giustizia!!!! Che non tutela i minori!!!! Sani!!! Reclusi da genitorianaffettivi che… - FranzosoFra : É il Parlamento che moltiplica le figure di reato, che ha rallentato la prescrizione, che ha armato le procure. È i… -