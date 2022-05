Diete Chetogeniche | un G8 a Venezia | tra gli esperti a convegno Annamaria Colao e Luigi Barrea

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 maggio 2022)dell’Università Federico II di Napoli saranno tra i protagonisti del “G8 delle”, evento medico giunto alla sua II edizione che si svolge mercoledì 25 e giovedì 26 maggio a Mestre (all’HotelLaguna Palace in Viale Ancona, 2). Si tratta di un vero summit tra quelli che sono i massimidella dieta chetogenica in ambito endocrino, metabolico e nutrizionale. Al centro delle due giornate ci sarà la dieta chetogenica che lungi dall’essere una moda, rappresenta una vera e propria terapia, utilizzata in diverse aree della medicina: dal trattamento del diabete tipo 2 e dell’obesità, a quello della Sindrome dell’Ovaio policistico, dell’epilessia farmaco-resistente, ma anche per l’emicrania, per il ...