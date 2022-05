Csm: Renzi, Ermini annuncia querela, non mi impaurisce (Di lunedì 16 maggio 2022) "David Ermini ha annunciato di querelarmi per ciò che ho scritto. Non solo confermo tutto, ma rilancio e aggiungerò altre carte e documenti in Tribunale. Se il vicepresidente del Csm pensa di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) "Davidhato dirmi per ciò che ho scritto. Non solo confermo tutto, ma rilancio e aggiungerò altre carte e documenti in Tribunale. Se il vicepresidente del Csm pensa di ...

Advertising

fattoquotidiano : Ermini, numero due renziano del Csm, querela Renzi. La forzista Gelmini accusa la forzista Ronzulli di voler “sfasc… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ermini, numero due renziano del Csm, querela Renzi. La forzista Gelmini accusa la forzista Ronzulli di voler “sfasciar… - armandopix : Cosa hanno fatto di male gli italiani per meritarsi #renzifaischifo? Csm: Renzi, Ermini annuncia querela, non mi im… - NenoOriginal : @fattoquotidiano Quanto mi fa pena Renzi: dire che Ermini è al CSM per il metodo Palamara, conferma che tutto è lot… - alfreaudi : RT @fattoquotidiano: Ermini, numero due renziano del Csm, querela Renzi. La forzista Gelmini accusa la forzista Ronzulli di voler “sfasciar… -