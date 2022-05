Claudio Baglioni compie gli anni: “Mille giorni di te e di noi” (Di lunedì 16 maggio 2022) Claudio Baglioni compie gli anni. Il 16 Maggio 1951 veniva al mondo uno dei cantautori più popolari e importanti d’Italia. Un artista che ci ha accompagnato per decenni, regalandoci brani rimasti nella storia della musica del bel paese. Claudio Baglioni: più di mezzo secolo di successi Claudio Baglioni compie gli anni, ed è decisamente molto più di un cantautore. Nella sua lunghissima carriera, l’artista romano dal 1985 si concede a cadenza regolare a trasmissioni televisive. Impossibile non menzionare l’edizione 2018 del Festival di Sanremo, in cui oltre che come conduttore, ha interpretato gran parte dei maggiori successi del suo repertorio. Sono ben quaranta gli album pubblicati dall’eclettico musicista e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)gli. Il 16 Maggio 1951 veniva al mondo uno dei cantautori più popolari e importanti d’Italia. Un artista che ci ha accompagnato per decenni, regalandoci brani rimasti nella storia della musica del bel paese.: più di mezzo secolo di successigli, ed è decisamente molto più di un cantautore. Nella sua lunghissima carriera, l’artista romano dal 1985 si concede a cadenza regolare a trasmissioni televisive. Impossibile non menzionare l’edizione 2018 del Festival di Sanremo, in cui oltre che come conduttore, ha interpretato gran parte dei maggiori successi del suo repertorio. Sono ben quaranta gli album pubblicati dall’eclettico musicista e ...

