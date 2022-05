Chiellini: «Lascio la Juve con grande serenità» (Di lunedì 16 maggio 2022) Le parole di Giorgio Chiellini a Sky Sport: «La mancata qualificazione al mondiale ha accellerato la mia decisione» Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sua ultima gara allo Stadium. Le sue parole: «La storia con la Juventus mi rende felice e orgoglioso, Lascio con tanta gioia e serenità, è stata una decisione maturata in mesi, non in giorni o settimane. Ho sempre detto che avrei voluto lasciare ad un livello alto, ci sono riuscito. È stata un’annata difficile per la Juventus, ma sono stato felice di aver giocato le partite importanti a un livello alto, al mio livello. C’era bisogno che i ragazzi si prendessero responsabilità, in parte li ho aiutati, ma al contempo ho tarpato le ali a qualcuno, dunque è il loro momento. Farò il tifo per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Le parole di Giorgioa Sky Sport: «La mancata qualificazione al mondiale ha accellerato la mia decisione» Giorgioha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sua ultima gara allo Stadium. Le sue parole: «La storia con lantus mi rende felice e orgoglioso,con tanta gioia e, è stata una decisione maturata in mesi, non in giorni o settimane. Ho sempre detto che avrei voluto lasciare ad un livello alto, ci sono riuscito. È stata un’annata difficile per lantus, ma sono stato felice di aver giocato le partite importanti a un livello alto, al mio livello. C’era bisogno che i ragazzi si prendessero responsabilità, in parte li ho aiutati, ma al contempo ho tarpato le ali a qualcuno, dunque è il loro momento. Farò il tifo per ...

Advertising

romeoagresti : #Chiellini ha annunciato l'addio alla #Juventus ai microfoni di Mediaset: “Lunedì saluterò il mio Stadium, poi maga… - CalcioNews24 : Chiellini: «Lascio la Juve con grande serenità» - glooit : Calcio: Chiellini, lascio la Juve con tanta serenità leggi su Gloo - sportface2016 : #Juventus, #Chiellini: 'Lascio con gioia e serenità. #Bastoni fortissimo, con lui l'#Italia può dormire sonni tranq… - Juventusfancal1 : @sofiabursin @anna_rattenni A me no mi devi scusare a me chiellini mi a spezzato il ?? sapendo che non ci sarà più… -