Case di riposo, è di nuovo emergenza in 4 strutture: sono positivi 26 anziani e 17 operatori (Di lunedì 16 maggio 2022) SENIGALLIA - Salgono a quattro le strutture del territorio dove si registrano ospiti positivi. Oltre alla casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti ce ne sono altre tre nei Comuni del Distretto ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 16 maggio 2022) SENIGALLIA - Salgono a quattro ledel territorio dove si registrano ospiti. Oltre alla casa diOpera Pia Mastai Ferretti ce nealtre tre nei Comuni del Distretto ...

Advertising

flucekk : @Leonard1306__ Ma invece di andare al bar potrebbero frequentare solo case di riposo - StudioCanu : Avvocati: contributi per case di riposo e ricoveri - StudioCanu : Avvocati: contributi per case di riposo e ricoveri - AngutiIcicid : @gigi52335676 Intrattenitore per gli anziani nelle case di riposo visto che e’un gran chiacchierone.Almeno x una v… - StudioCataldi : Avvocati: contributi per case di riposo e ricoveri -