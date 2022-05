Caliendo nei guai | sequestrati al procuratore beni per quasi 7 milioni

(Di lunedì 16 maggio 2022) Maxi sequestro di immobili per il notoed ex presidente del Modena Antonio. Stamattina la Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità del Principato di Monaco e all'...

Stamattina la Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità del Principato di Monaco e all'Eurojust, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di immobili a Montecarlo - doveè ...Questa è l'accusaconfronti di Antonio, ex presidente del Modena e manager di molti grandi campioni, tra i quali Trezeguet e Baggio. La guardia ...L'operazione va avanti da cinque anni e dopo aver studiato tutto il materiale contabile, gli inquirenti hanno stabilito che Caliendo avrebbe "costituito un'articolata struttura societaria artatamente ...Sigilli a immobili per quasi 7 milioni. L'accusa della Finanza: per otto anni avrebbe dichiarato al fisco redditi sempre inferiori a 5.000 euro ma ne avrebbe guadagnati, in modo illecito, circa 13 mil ...