Brave and Beautiful, trama 16 maggio: Riza mette Tahsin alle strette

Riza, dopo aver desiderato per anni di vendicarsi di Tahsin e metterlo alle strette, finalmente potrà godersi questo momento, come rivela la trama di Brave and Beautiful di oggi, lunedì 16 maggio 2022. Intanto, i Korludag apprenderanno che Salih è morto e tutta la famiglia dovrà affrontare un interrogatorio, mentre Cesur si troverà in stato di fermo proprio per l'omicidio dell'uomo. L'Alemdaro?lu si confronterà con Banu per quanto concerne la sua situazione e l'amica gli spiegherà che non è escluso che possa essere addirittura arrestato. A questo punto, l'ex marito di Suhan, proprio per il timore di finire in prigione da innocente, riuscirà a trovare una scusa e si darà alla fuga.

