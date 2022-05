Apertura Curva Nord Arechi e sicurezza, il Sindaco: “Costanti contatti tra le autorità” (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono in corso contatti logistici e riunioni operative con Prefettura, Questura, Salernitana ed ogni altra autorità competente in vista dell’ultima gara casalinga della Salernitana contro l’Udinese. Il Comune di Salerno apprezza il clima di condivisione e collaborazione da parte di tutti i soggetti ed enti coinvolti e responsabili. Gli intenti generali sono chiari e condivisi: garantire l’ordinato svolgimento dell’evento pre durante e post gara, assicurare la sicurezza personale e collettiva di tutti i partecipanti , metter in campo una soluzione logistica ed organizzativa adeguata che consenta la fruizione (in totale sicurezza) della Curva Nord. Il Comune di Salerno per conseguire tali risultati è pronto ad un adeguato impegno di personale e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono in corsologistici e riunioni operative con Prefettura, Questura, Salernitana ed ogni altracompetente in vista dell’ultima gara casalinga della Salernitana contro l’Udinese. Il Comune di Salerno apprezza il clima di condivisione e collaborazione da parte di tutti i soggetti ed enti coinvolti e responsabili. Gli intenti generali sono chiari e condivisi: garantire l’ordinato svolgimento dell’evento pre durante e post gara, assicurare lapersonale e collettiva di tutti i partecipanti , metter in campo una soluzione logistica ed organizzativa adeguata che consenta la fruizione (in totale) della. Il Comune di Salerno per conseguire tali risultati è pronto ad un adeguato impegno di personale e ...

