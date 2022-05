Alice Arcuri | Miguel Gobbo Diaz | Claudia Vismara e Napoleone a “Generazione Z”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA –e il cantautoresono i protagonisti della nuova puntata di “Z”, il programma condotto da Monica Setta, in onda martedì 17 maggio, alle ore 00.20, su Rai 2 e RaiPlay., attrice della serie “Doc – Nelle tue mani”, si racconterà a Monica Setta, tra carriera e vita privata: da figlia di medici si è ritrovata a essere protagonista in una serie televisiva ambientata proprio nel mondo dei camici bianchi. Non mancheranno anticipazioni sulla terza stagione della serie che vede protagonista Luca Argentero. Per gli appassionati di cinema e serie tv ci saranno anche, ...