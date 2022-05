Aktis Acquachiara | convincente vittoria per 14-6 contro Tuscolano | salvezza più vicina

(Di lunedì 16 maggio 2022): la squadra allenata da coach Walter Fasano schianta 14-6 ilalla Scandone e vede ladiretta. Cavalcata trionfale per l’che nell’invalevole per l’ottava giornata del girone Sud del campionato di serie A2 travolge 14-6 lo Sporting Clubnel match disputato alla Scandone. I padroni di casa conquistano

Esce alla distanza l'che, nell'incontro valevole per la ventunesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2, supera 9 - 8 l'Olympic Roma al Foro Italico , centra la seconda vittoria ...Nell'incontro valevole per la diciottesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2, la settima di ritorno, l'perde di misura contro il CN Latina, 9 - 8 il punteggio per gli ospiti che devono rinunciare all'infortunato Baraldi, e continua a condividere l'ultimo posto della graduatoria con l'... Aktis Acquachiara-Tuscolano 14-6: i biancazzurri puntano alla salvezza Implacabile Aktis Acquachiara. Si gode lo spettacolo in tribuna e ammira la performance esaltante dei suoi da un osservatorio privilegiato. Alla Scandone lo squalificato Walter Fasano segue ...Con Civitavecchia-Olympic Roma e Cus Palermo-Vela Nuoto Ancona, il turno tra Aktis Acquachiara e Tuscolano domani alla Scandone (ore 16) appare più che mai interessante per la volata ...