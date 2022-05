Ucraina, fucilato dai russi coi fratelli e gettato in una fossa: vivo per miracolo riesce a salvarsi (Di domenica 15 maggio 2022) fucilato insieme ai suoi due fratelli, gettato in una fossa, con le mani e le gambe legate, riesce a salvarsi. Ha dell’incredibile la storia di Mykola Kulichenko , un ucraino di 33 anni proveniente dalla... Leggi su feedpress.me (Di domenica 15 maggio 2022)insieme ai suoi duein una, con le mani e le gambe legate,. Ha dell’incredibile la storia di Mykola Kulichenko , un ucraino di 33 anni proveniente dalla...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Fucilato insieme ai fratelli, gettato in una fossa, con le mani e le gambe legate, riesce a salvarsi. E'… - mauriziosgh : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Fucilato insieme ai fratelli, gettato in una fossa, con le mani e le gambe legate, riesce a salvarsi. E' la sto… - geekeconomist : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Fucilato insieme ai fratelli, gettato in una fossa, con le mani e le gambe legate, riesce a salvarsi. E' la sto… - zazoomblog : Ucraina fucilato insieme ai suoi fratelli e gettato in una fossa riesce a salvarsi: lincredibile racconto di Mykola… - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Fucilato insieme ai fratelli, gettato in una fossa, con le mani e le gambe legate, riesce a salvarsi. E' la sto… -