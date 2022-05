Troppo Sassuolo per il Bologna, 3-1 al Dall'Ara: un dominio neroverde (Di domenica 15 maggio 2022) Il Sassuolo si aggiudica il derby emiliano con il Bologna vincendo 3-1 al 'Dall'Ara' nella 37esima giornata di Serie A. Scamacca porta avanti gli ospiti al 35' del primo tempo, nella ripresa i neroverdi dilagano con le reti di Berardi al 30' e ancora Scamacca al 35'. Nel finale, a gara ormai chiusa, Orsolini accorcia le distanze su rigore, in pieno recupero. La squadra di Dionisi sale così a 50 punti, agganciando il Torino al decimo posto, mentre quella di Mihajlovic - al terzo stop di fila - rimane ferma a quota 43. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Ilsi aggiudica il derby emiliano con ilvincendo 3-1 al ''Ara' nella 37esima giornata di Serie A. Scamacca porta avanti gli ospiti al 35' del primo tempo, nella ripresa i neroverdi dilagano con le reti di Berardi al 30' e ancora Scamacca al 35'. Nel finale, a gara ormai chiusa, Orsolini accorcia le distanze su rigore, in pieno recupero. La squadra di Dionisi sale così a 50 punti, agganciando il Torino al decimo posto, mentre quella di Mihajlovic - al terzo stop di fila - rimane ferma a quota 43.

