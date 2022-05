Quanta plastica c’è nel tuo piatto? Raccontate le vostre abitudini alimentari e segnalateci i dubbi: risponderanno gli esperti – Partecipa! (Di domenica 15 maggio 2022) “Questo pomeriggio sono andato a comprare una vaschetta di gelato in una nota gelateria artigianale vicino a casa mia: vaschetta di polistirolo, foglio di copertura di plastica e sacchetto che all’apparenza è alluminio, ma è plastica”. Un test in laboratorio non è stato fatto, ma certo sarebbe stato interessante capire se di tutta questa plastica descritta da un lettore de ilfattoquotidiano.it qualcosa sia finita nel gelato. Ed è con questo spirito che oggi, nell’ambito della campagna ‘Carrelli di plastica’, portata avanti ormai da settimane insieme a Greenpeace, lanciamo una call to action per chiedervi di raccontare le vostre abitudini e i vostri dubbi su quello che mangiate ogni giorno. Perché, come hanno raccontato gli scienziati consultati da ilfattoquotidiano.it, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) “Questo pomeriggio sono andato a comprare una vaschetta di gelato in una nota gelateria artigianale vicino a casa mia: vaschetta di polistirolo, foglio di copertura die sacchetto che all’apparenza è alluminio, ma è”. Un test in laboratorio non è stato fatto, ma certo sarebbe stato interessante capire se di tutta questadescritta da un lettore de ilfattoquotidiano.it qualcosa sia finita nel gelato. Ed è con questo spirito che oggi, nell’ambito della campagna ‘Carrelli di’, portata avanti ormai da settimane insieme a Greenpeace, lanciamo una call to action per chiedervi di raccontare lee i vostrisu quello che mangiate ogni giorno. Perché, come hanno raccontato gli scienziati consultati da ilfattoquotidiano.it, ...

