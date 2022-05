Più siamo impegnati più ci sentiamo importanti: il busy bragging (Di domenica 15 maggio 2022) Incastri impossibili e apparentemente perfetti, giornate trascorse a fare lo slalom tra impegni personali e professionali, tempo libero non pervenuto. Vi riconoscete in questo ritratto di vita vera e vissuta? La risposta, siamo certe, è sì. Perché non è un segreto per nessuno che i tempi che viviamo sono scanditi da ritmi frenetici, stressanti e faticosi, gli stessi che non ci permettono più di godere di tempi e spazi tutti nostri. Ci ripetiamo che è la società che ce lo impone, ma in realtà stiamo mentendo. E lo stiamo facendo perché siamo noi a scegliere di sobbarcarci di continui impegni e nessun altro. Lo facciamo perché così ci sentiamo importanti, abbiamo come l’impressione che il nostro valore sia riconosciuto, che quel posto nella società tanto agognato ci spetti di diritto. Ed è così facendo che entriamo in ... Leggi su dilei (Di domenica 15 maggio 2022) Incastri impossibili e apparentemente perfetti, giornate trascorse a fare lo slalom tra impegni personali e professionali, tempo libero non pervenuto. Vi riconoscete in questo ritratto di vita vera e vissuta? La risposta,certe, è sì. Perché non è un segreto per nessuno che i tempi che viviamo sono scanditi da ritmi frenetici, stressanti e faticosi, gli stessi che non ci permettono più di godere di tempi e spazi tutti nostri. Ci ripetiamo che è la società che ce lo impone, ma in realtà stiamo mentendo. E lo stiamo facendo perchénoi a scegliere di sobbarcarci di continui impegni e nessun altro. Lo facciamo perché così ci, abbiamo come l’impressione che il nostro valore sia riconosciuto, che quel posto nella società tanto agognato ci spetti di diritto. Ed è così facendo che entriamo in ...

Advertising

juventusfc : Quando la indossi, puoi sentire dentro di te il battito dell'Allianz Stadium ???? In campo o sugli spalti, siamo tut… - Mov5Stelle : Ditelo forte:Noi siamo per il sì alle nuove tecnologie alternative ed ecosostenibili. Eravamo gli unici in Consigl… - luigidimaio : Costruttivo incontro con la collega tedesca @ABaerbock. La collaborazione tra Italia e Germania si rafforza sempre… - LESSERAFyuni : buongiorno direi, siamo le più belle nel nostro primo shooting per weserve ? - Carlita15676120 : RT @Flavaia_: E siamo a più di 19M????? Ale sono estremamente fiera di te e del tuo percorso. La TUA musica arriva tanto. Sei tanto speciale… -