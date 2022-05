LIVE Moto2 | GP Francia 2022 in DIRETTA | warm-up e gara | Celestino Vietti e Tony Arbolino a caccia di punti

(Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualifiche – Highlights qualifiche – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, valido come settimo round stagionale del Mondiale. La corsa per il titolo iridato nella categoria intermedia del Motomondiale sta entrando definitivamente nel vivo e l’Italia può sognare in grande con, chiamati però oggi ad una grande rimonta dopo un sabato sottotono. Al netto delle condizioni meteo, che potrebbero stravolgere completamente i valori in campo e l’andamento della corsa odierna, l’obiettivo massimo dei nostri portacolori di punta può ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Gli highlights delle qualifiche #MotoGP a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14,… - AlbaEmilian : RT @SkySportMotoGP: ?? Gli highlights delle qualifiche #MotoGP a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14, #MotoE… - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: ?? Gli highlights delle qualifiche #Moto2 a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14, #MotoE… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Gli highlights delle qualifiche #Moto2 a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14, #MotoE… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Gli highlights delle qualifiche #MotoGP a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14, #MotoE… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA DIRETTADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.11 Al momento sono virtualmente qualificati in Q2 tre italiani: Arbolino 6°, Manzi 8° e Vietti 11°. Sul filo in 14ma posizione Aron ...... gara MotoGP Orari MotoGP Francia su SKY e NOW Oggi Domenica 15 maggio Ore 8.55: warm up Moto3,, MotoGP Ore 10.30: PaddockOre 11: gara Moto3 Ore 12: PaddockOre 12.20: garaOre ...Pedro Acosta ha conquistato la sua prima pole position nella categoria intermedia. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha registrato il suo best lap in 1:35.803, precedendo la Kalex di Jake Dixon ...Clamoroso il 19° posto in griglia di Celestino Vietti: il leader del mondiale per soli 6 millesimi non passa il taglio della Q1 e sarà costretto a partire dalla settima fila. Il suo sarà un GP di Fran ...