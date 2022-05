Il Genoa perde a Napoli (3-0). Cagliari sconfitto dall’Inter: Grifone ufficialmente in serie B e salvezza matematica per la Sampdoria (Di domenica 15 maggio 2022) Il Napoli è definitivamente terzo in classifica. Per il Grifone, con la sconfitta del Cagliari, è ufficialmente retrocessione. matematicamente salva la Sampdoria, grazie alla vittoria dell’Inter Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 15 maggio 2022) Ilè definitivamente terzo in classifica. Per il, con la sconfitta del, èretrocessione.mente salva la, grazie alla vittoria dell’Inter

Advertising

alecavo : RT @rep_genova: Il Genoa perde a Napoli ed è in B. Samp salva senza scendere in campo [aggiornamento delle 22:47] - rep_genova : Il Genoa perde a Napoli ed è in B. Samp salva senza scendere in campo [aggiornamento delle 22:47] - AndreCardi : ?????????? ????????????????: 31 Salernitana (-41; ?? Udinese) -------------------- 29 Cagliari (-34; ?? VENEZIA) 28 Genoa (retro… - rep_genova : Il Genoa perde a Napoli e la serie B è a un passo [aggiornamento delle 21:21] - isa_06000 : @easygius @_treacherous_13 Il Genoa retrocede sia se vince il Cagliari sia se il Cagliari perde, sarebbe ancora in… -