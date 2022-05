Giro d’Italia 2022, Giulio Ciccone: “Juan Pedro Lopez in salita fa paura, può tenere la maglia rosa” (Di domenica 15 maggio 2022) La classifica generale del Giro d’Italia 2022 è destinata a cambiare quest’oggi sul Blockhaus. Un vero e proprio tappone appenninico quello che attende la carovana, con arrivo in Abruzzo, casa di Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) a caccia del suo primo squillo nella Corsa rosa. Fino ad ora lo scalatore teatino non si è esposto molto in questa prima settimana; al momento Ciccone è ventunesimo in classifica a 2’32” dal compagno di squadra in maglia rosa Juan Pedro Lopez e ad 1’26” da Guillaume Martin della Cofidis, al momento l’uomo di classifica meglio piazzato con il suo quarto posto. SI arriva sulle sue strade, ma il capitano della Trek-Segafredo non vorrà strafare: “È una tappa ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) La classifica generale delè destinata a cambiare quest’oggi sul Blockhaus. Un vero e proprio tappone appenninico quello che attende la carovana, con arrivo in Abruzzo, casa di(Trek-Segafredo) a caccia del suo primo squillo nella Corsa. Fino ad ora lo scalatore teatino non si è esposto molto in questa prima settimana; al momentoè ventunesimo in classifica a 2’32” dal compagno di squadra ine ad 1’26” da Guillaume Martin della Cofidis, al momento l’uomo di classifica meglio piazzato con il suo quarto posto. SI arriva sulle sue strade, ma il capitano della Trek-Segafredo non vorrà strafare: “È una tappa ...

