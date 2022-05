Gino Strada e Emergency: 28 anni fa la fondazione (Di domenica 15 maggio 2022) Sono passati 28 anni da quel 15 maggio 1994, giorno in cui viene alla luce il progetto umanitario di Gino Strada, Emergency – Life Support for Civilian War Victims, meglio nota brevemente come Emergency. Nasceva così una delle associazioni umanitarie più importanti di sempre, la quale ha di seguito guadagnato il riconoscimento giuridico di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) nel 1998 e di organizzazione non governativa (ONG) nel 1999. Nonché, dal 2015 ha inoltre ottenuto uno stato consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) Gino Strada: chi è il fondatore di Emergency? “I pazienti vengono sempre prima di tutto”: questo il motto dell’amato Gino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Sono passati 28da quel 15 maggio 1994, giorno in cui viene alla luce il progetto umanitario di– Life Support for Civilian War Victims, meglio nota brevemente come. Nasceva così una delle associazioni umanitarie più importanti di sempre, la quale ha di seguito guadagnato il riconoscimento giuridico di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) nel 1998 e di organizzazione non governativa (ONG) nel 1999. Nonché, dal 2015 ha inoltre ottenuto uno stato consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC): chi è il fondatore di? “I pazienti vengono sempre prima di tutto”: questo il motto dell’amato...

RaffaeleBiasci : RT @aridanje: Gino Strada si sta rivoltando nella tomba a vedere queste parole. Dovevi e devi stare zitto. Solo zitto. - Fiordaliso21 : RT @AlzogliOcchi: «Se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in questo momento soffrendo, è malato o ha fame, ci riguarda tutti… - emanuelegiusep3 : RT @AlbertoLetizia2: A Entebbe, in Uganda, esiste un centro di chirurgia pediatrica all'avanguardia realizzato da Emergency e costruito sul… - Maramary68 : RT @AlzogliOcchi: «Se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in questo momento soffrendo, è malato o ha fame, ci riguarda tutti… - shumann78 : RT @AlzogliOcchi: «Se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in questo momento soffrendo, è malato o ha fame, ci riguarda tutti… -