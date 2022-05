Firenze: mamma esce dal coma e abbraccia la figlia nata mentre lei era in arresto cardiaco (Di domenica 15 maggio 2022) Una grande soddisfazione per medici e infermieri, dopo le accuse sciocche e immotivate degli aggressivi no vax. mamma Cristina e la figlia Caterina si sono abbracciate per la prima volta dopo il lungo calvario iniziato il 23 luglio 2020 quando la donna, oggi 39enne, al settimo mese di gravidanza, andò in arresto cardiaco L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 15 maggio 2022) Una grande soddisfazione per medici e infermieri, dopo le accuse sciocche e immotivate degli aggressivi no vax.Cristina e laCaterina si sonote per la prima volta dopo il lungo calvario iniziato il 23 luglio 2020 quando la donna, oggi 39enne, al settimo mese di gravidanza, andò inL'articolo proviene daPost.

